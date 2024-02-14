Гайнутдинов Марат Галеевич (Галимьянович)
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения16.11.1938
Дата смерти06.10.1986
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1938
Отец: Гайнутдинов Галимьян (Галей Галий) (Галей, Галий) Хурматович
Мать: Гайнутдинова (Тимербулатова) Гильмижамал (Гильмиямал) Сарвартдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.12.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.10.1986
Причина смерти: Болезнь-инсульт
Похороны
Неизвестно