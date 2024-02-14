Гайнутдинов Марат Галеевич (Галимьянович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнутдинов Марат Галеевич (Галимьянович)

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

16.11.1938

Дата смерти

06.10.1986

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1938

Отец: Гайнутдинов Галимьян (Галей Галий) (Галей, Галий) Хурматович

Мать: Гайнутдинова (Тимербулатова) Гильмижамал (Гильмиямал) Сарвартдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.10.1986
Причина смерти: Болезнь-инсульт
Похороны
Неизвестно

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