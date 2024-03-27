Сарвизямал Губайдулла Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1872
Отец ребёнка: Гайнутдин Мухамедрахимов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
27.07.1876
Отец ребёнка: Гайнутдин Мухамедрахимов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
25.09.1880
Дочь: Бибифатыма Гайнутдин Кызы
Отец ребёнка: Гайнутдин Мухамедрахимов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Гайнутдин Мухамедрахимов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Гайнутдин Мухамедрахимов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гайнутдин Мухамедрахимов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии