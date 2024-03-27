Сарвизямал Губайдулла Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарвизямал Губайдулла Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1872

Сын: Гилязетдин Гайнутдин Улы

Отец ребёнка: Гайнутдин Мухамедрахимов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
27.07.1876

Сын: Салахетдин Гайнутдин Улы

Отец ребёнка: Гайнутдин Мухамедрахимов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
25.09.1880

Дочь: Бибифатыма Гайнутдин Кызы

Отец ребёнка: Гайнутдин Мухамедрахимов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1906

Сын: Билялетдин Гайнутдин Улы

Отец ребёнка: Гайнутдин Мухамедрахимов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1911

Сын: Нурмухамед Гайнутдин Улы

Отец ребёнка: Гайнутдин Мухамедрахимов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахретдин Гайнетдин Улы

Отец ребёнка: Гайнутдин Мухамедрахимов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
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