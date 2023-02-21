Рычков Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.03.1889
Дочь: Коробова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рычкова Татьяна Петровна
Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Рычки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рычкова Татьяна Петровна
Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Рычки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рычкова Татьяна Петровна
Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Рычки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рычкова Татьяна Петровна
Смерть
Неизвестно