Рычков Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычков Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1889

Дочь: Коробова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Рычкова Татьяна Петровна

Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Рычки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Павел Иванович

Мать ребёнка: Рычкова Татьяна Петровна

Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Рычки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рычков Кондрат Иванович

Мать ребёнка: Рычкова Татьяна Петровна

Россия, Кировская область, Медянский район, деревня Рычки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно
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