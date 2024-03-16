Маклакова (Батищева) Домна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Батищева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1946
Дочь: Батищева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1950
Дочь: Батищева Галина Васильевна
Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1956
Дочь: Батищева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1959
Дочь: Батищева Елена Васильевна
Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батищев Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батищев Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005