Маклакова (Батищева) Домна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклакова (Батищева) Домна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Батищева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1946

Дочь: Батищева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1950

Дочь: Батищева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1956

Дочь: Батищева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович

Рождение ребёнка
23.12.1959

Дочь: Батищева Елена Васильевна

Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батищев Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батищев Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Батищев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батищев Василий Иванович

Смерть
2005
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