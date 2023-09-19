Карсаков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.03.1981
Дочь: Карсакова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Шестакова Эльвина Михайловна
Рождение ребёнка
02.05.1983
Дочь: Карсакова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Шестакова Эльвина Михайловна
Звёздный, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Михайловское, Северский муниципальный район, Краснодарский край