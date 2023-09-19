Карсаков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карсаков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1981

Дочь: Карсакова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Шестакова Эльвина Михайловна

Рождение ребёнка
02.05.1983

Дочь: Карсакова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Шестакова Эльвина Михайловна

Звёздный, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Место жительства
Неизвестно
Михайловское, Северский муниципальный район, Краснодарский край
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