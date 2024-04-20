Моисей Викентий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1886
Дата смерти20.03.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Моисей Андрей Егорович
Мать: Моисей Алена Людвиговна
Дочь: (Моисей) Валентина Викентьевна
Мать ребёнка: Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна
Сын: Моисей Владислав Викентьевич
Мать ребёнка: Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна
Сын: Моисей Роберт Викентьевич
Мать ребёнка: Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна
Дочь: Павлова (Моисей) Мария Викентьевна
Мать ребёнка: Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна
Дочь: Прудникова (Моисей) Элеонора Викентьевна
Мать ребёнка: Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна
Дочь: (Моисей) Антонина Викентьевна
Мать ребёнка: Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна
Дочь: Воробей (Моисей) Вероника Викентьевна
Мать ребёнка: Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна
Дочь: Абакумец (Моисей) Ядвига Викентьевна
Мать ребёнка: Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна