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Моисей Викентий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1886

Дата смерти

20.03.1950

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1886

Отец: Моисей Андрей Егорович

Мать: Моисей Алена Людвиговна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Моисей) Валентина Викентьевна

Мать ребёнка: Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1912

Сын: Моисей Владислав Викентьевич

Мать ребёнка: Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна

Рождение ребёнка
03.07.1913

Сын: Моисей Роберт Викентьевич

Мать ребёнка: Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Павлова (Моисей) Мария Викентьевна

Мать ребёнка: Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1916

Дочь: Прудникова (Моисей) Элеонора Викентьевна

Мать ребёнка: Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Моисей) Антонина Викентьевна

Мать ребёнка: Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Воробей (Моисей) Вероника Викентьевна

Мать ребёнка: Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1928

Дочь: Абакумец (Моисей) Ядвига Викентьевна

Мать ребёнка: Моисей (Ивзан) Генувефа Ивановна

Смерть
20.03.1950

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