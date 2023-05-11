Клинцова Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.?.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клинцов Александр
Отец ребёнка: Клинцов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клинцов Виктор
Рождение ребёнка
25.08.1973
Сын: Клинцов Сергей
Отец ребёнка: Клинцов Виктор
Смерть
01.?.2023