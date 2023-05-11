Клинцова Галина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Клинцова Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.?.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клинцов Александр

Отец ребёнка: Клинцов Виктор

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинцов Виктор

Рождение ребёнка
25.08.1973

Сын: Клинцов Сергей

Отец ребёнка: Клинцов Виктор

Смерть
01.?.2023
Коломна, Коломенский, Московская область

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