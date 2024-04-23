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Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Иван Александрович

Мать: Татьяна Мироновна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Елена Петровна

Мать ребёнка: Наталья Назаровна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Лазарь Петрович

Мать ребёнка: Наталья Назаровна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Наталья Назаровна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Наталья Назаровна

Смерть
1852

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