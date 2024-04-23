Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Иван Александрович
Мать: Татьяна Мироновна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Елена Петровна
Мать ребёнка: Наталья Назаровна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Лазарь Петрович
Мать ребёнка: Наталья Назаровна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Наталья Назаровна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кузьма Петрович
Мать ребёнка: Наталья Назаровна
Смерть
1852