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Кузьмин Николай Семёнович

Место рождения

Журавлиха, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

10.01.1930

Дата смерти

26.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1930

Отец: Кузьмин Семён

Мать: Кузьмина Васелиса

Журавлиха, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.07.1963

Сын: Кузьмин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кузьмина Ольга Петровна

Журавлиха, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Небелова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Кузьмина Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Кузьмина Ольга Петровна

Журавлиха, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Ольга Петровна

Смерть
26.08.2013
Журавлиха, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
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