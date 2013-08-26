Кузьмин Николай Семёнович
Место рождения
Дата рождения10.01.1930
Дата смерти26.08.2013
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1930
Отец: Кузьмин Семён
Мать: Кузьмина Васелиса
Рождение ребёнка
09.07.1963
Сын: Кузьмин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кузьмина Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Небелова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Кузьмина Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Кузьмина Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Ольга Петровна
Смерть
26.08.2013