Сорокина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина Татьяна

Сорокина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аристархов Николай Павлович

Отец ребёнка: Аристархов Павел Павлович

Рождение ребёнка
27.03.1949

Сын: Аристархов Александр Павлович

Отец ребёнка: Аристархов Павел Павлович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.