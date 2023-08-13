Сорокина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аристархов Николай Павлович
Отец ребёнка: Аристархов Павел Павлович
Рождение ребёнка
27.03.1949
Сын: Аристархов Александр Павлович
Отец ребёнка: Аристархов Павел Павлович
Смерть
Неизвестно