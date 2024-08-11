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Шабельский Антон Иванович

Место рождения

Польша, Киевское воеводство,Киев

Дата рождения

08.03.1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1780

Отец: Шабельский Иван Антонович

Мать: Шабельская (Копачевская) Марианна Федоровна

Рождение ребёнка
06.10.1810

Сын: Шабельский Андрей Антонович

Мать ребёнка: Шабельская (Кудрецкая) Марьятта

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Шабельская) Елисавета

Мать ребёнка: Шабельская (Кудрецкая) Марьятта

Рождение ребёнка
05.09.1817

Сын: Шабельский Михаил Антонович

Мать ребёнка: Шабельская (Кудрецкая) Марьятта

Рождение ребёнка
06.05.1820

Сын: Шабельский Иван Антонович

Мать ребёнка: Шабельская (Кудрецкая) Марьятта

Смерть
Неизвестно

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