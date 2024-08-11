Шабельский Антон Иванович
Место рожденияПольша, Киевское воеводство,Киев
Дата рождения08.03.1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1780
Рождение ребёнка
06.10.1810
Сын: Шабельский Андрей Антонович
Мать ребёнка: Шабельская (Кудрецкая) Марьятта
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Шабельская) Елисавета
Мать ребёнка: Шабельская (Кудрецкая) Марьятта
Рождение ребёнка
05.09.1817
Сын: Шабельский Михаил Антонович
Мать ребёнка: Шабельская (Кудрецкая) Марьятта
Рождение ребёнка
06.05.1820
Сын: Шабельский Иван Антонович
Мать ребёнка: Шабельская (Кудрецкая) Марьятта
Смерть
Неизвестно