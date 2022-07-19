Беликов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беликова Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Захарова Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беликова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Захарова Полина
Смерть
Неизвестно