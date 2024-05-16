Татаренков Стефан Михайлович 09.07.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТатаренков Стефан Михайлович

Татаренков Стефан Михайлович

Место рождения

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

09.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1880

Отец: Татаренков Михаил Яковлевич

Мать: Татаренкова (Некрасова) Феодосия Константиновна

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Евфремовна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Татаренков Афанасий Степанович

Мать ребёнка: Мария Евфремовна

Малеевка, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
25.04.1911

Сын: Татаренков Николай Степанович

Мать ребёнка: Мария Евфремовна

Малеевка, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.04.1913

Дочь: (Татаренко) Александра Степановна

Мать ребёнка: Мария Евфремовна

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.03.1915

Сын: Татаренко Иван

Мать ребёнка: Мария Евфремовна

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Татаренко Петр Степанович

Мать ребёнка: Мария Евфремовна

Большая Орловка, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.