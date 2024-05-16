Татаренков Стефан Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1880
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Евфремовна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Татаренков Афанасий Степанович
Мать ребёнка: Мария Евфремовна
Рождение ребёнка
25.04.1911
Сын: Татаренков Николай Степанович
Мать ребёнка: Мария Евфремовна
Рождение ребёнка
05.04.1913
Дочь: (Татаренко) Александра Степановна
Мать ребёнка: Мария Евфремовна
Рождение ребёнка
03.03.1915
Сын: Татаренко Иван
Мать ребёнка: Мария Евфремовна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Татаренко Петр Степанович
Мать ребёнка: Мария Евфремовна
Смерть
Неизвестно