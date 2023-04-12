Алексенцев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексенцев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1996 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексенцева Ксения

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексенцева Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексенцева Ксения

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