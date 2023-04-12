Алексенцев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексенцева Ксения
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексенцева Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексенцева Ксения