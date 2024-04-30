Упорова Апполинария Гаврилова 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Упорова Апполинария Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упоров Федор Яковлев

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Упорова Софья Федорова

Отец ребёнка: Упоров Федор Яковлев

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
С 1900

Дочь: Упорова Александра Федорова

Отец ребёнка: Упоров Федор Яковлев

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Упоров Александр Федоров

Отец ребёнка: Упоров Федор Яковлев

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния

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