Упорова Апполинария Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Упоров Федор Яковлев
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Упоров Федор Яковлев
Рождение ребёнка
С 1900
Дочь: Упорова Александра Федорова
Отец ребёнка: Упоров Федор Яковлев
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Упоров Александр Федоров
Отец ребёнка: Упоров Федор Яковлев