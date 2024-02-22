Блинов Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Осип

Блинов Осип

Место рождения

д. Хохулино, Опочецкого уезда, Псковской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Хохулино, Опочецкого уезда, Псковской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова Ульяна Осиповна

Мать ребёнка: Блинова Евфросинья

Антоново, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евфросинья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close