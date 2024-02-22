Блинов Осип
Место рожденияд. Хохулино, Опочецкого уезда, Псковской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Хохулино, Опочецкого уезда, Псковской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова Ульяна Осиповна
Мать ребёнка: Блинова Евфросинья
Антоново, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Евфросинья
Смерть
Неизвестно