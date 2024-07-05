Katzenellenbogen Sheina 1748 — найти родственников по фамилии на Familio
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Katzenellenbogen Sheina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Katzenellenbogen Elijah

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel Ezekiel

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Blankfield (Katzenellenpogen) Feiga

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel Ezekiel

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Trachtenberg (Katzenellenbogen) Bonah Leah

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel Ezekiel

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Katzenellenbogen) Hana

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel Ezekiel

Рождение ребёнка
1789

Сын: Volovelski Abraham Haim

Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel Ezekiel

Смерть
1808

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