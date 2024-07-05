Katzenellenbogen Sheina
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel Ezekiel
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Blankfield (Katzenellenpogen) Feiga
Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel Ezekiel
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Trachtenberg (Katzenellenbogen) Bonah Leah
Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel Ezekiel
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Katzenellenbogen) Hana
Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel Ezekiel
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Katzenellenbogen Ezekiel Ezekiel
Смерть
1808