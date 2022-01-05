Паглазова (Сластникова) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.11.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1919
Сын: Паглазов Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Паглазов Афанасий Карпович
Рождение ребёнка
30.12.1924
Дочь: Смертина (Паглазова) Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Паглазов Афанасий Карпович
Рождение ребёнка
02.12.1926
Дочь: Колпащикова (Паглазова) Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Паглазов Афанасий Карпович
Шабры, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.11.1929
Дочь: Чикишева (Паглазова) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Паглазов Афанасий Карпович
Смерть
18.11.1957
Шембеть, Арбажский муниципальный район, Кировская область