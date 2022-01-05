Паглазова (Сластникова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паглазова (Сластникова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паглазов Афанасий Карпович

Рождение ребёнка
07.12.1919

Сын: Паглазов Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Паглазов Афанасий Карпович

Рождение ребёнка
30.12.1924

Дочь: Смертина (Паглазова) Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Паглазов Афанасий Карпович

Рождение ребёнка
02.12.1926

Дочь: Колпащикова (Паглазова) Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Паглазов Афанасий Карпович

Шабры, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.11.1929

Дочь: Чикишева (Паглазова) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Паглазов Афанасий Карпович

Смерть
18.11.1957
Шембеть, Арбажский муниципальный район, Кировская область

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