Витковский Григорий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витковский Григорий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1891 ст.

Жена: Витковская Параскева Трофимовна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LBFZ?i=734&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Стецковка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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