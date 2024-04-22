Вьялкин Яков Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вьялкин Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.03.1871
Мать ребёнка: Вьялкина Анна Никитична
Рождение ребёнка
15.09.1875
Мать ребёнка: Вьялкина Анна Никитична
Рождение ребёнка
08.07.1877
Мать ребёнка: Вьялкина Анна Никитична
Рождение ребёнка
28.12.1880
Сын: Вьялкин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Вьялкина Анна Никитична
Рождение ребёнка
1886
Сын: Вьялкин Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Вьялкина Анна Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Евфимий Яковлевич
Мать ребёнка: Вьялкина Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьялкина Анна Никитична
Смерть
Неизвестно