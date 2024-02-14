Бикбавов Ильяс
Место рожденияд.Новые Чечкабы Чирки-Кильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения1797
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Бикулов Бикбау
Мать: Фатыма Шарипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильясов Иблямин
Мать ребёнка: Магрифя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Магрифя
Рождение ребёнка
1823
Сын: Ильясов Назметдин
Мать ребёнка: Магрифя
Смерть
1857
Похороны
Неизвестно