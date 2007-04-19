Ильин Алекандр Васильевич 02.05.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильин Алекандр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1950

Дата смерти

19.04.2007

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1950

Отец: Ильин Василий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина (Колесникова) Наталья Ивановна

Смерть
19.04.2007
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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