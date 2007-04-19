Ильин Алекандр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1950
Дата смерти19.04.2007
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1950
Отец: Ильин Василий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина (Колесникова) Наталья Ивановна
Смерть
19.04.2007
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область