Черников (Спасская) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.03.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1939
Рождение ребёнка
26.06.1962
Дочь: Полякова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Черников Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
12.02.1970
Дочь: Алиханова Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Черников Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Каунас, Литовская ССР