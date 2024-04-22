Черников (Спасская) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черников (Спасская) Валентина Ивановна

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

08.03.1939

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1939

Отец: Спасский Иван Михайлович

Мать: Спасская Матрёна Трофимовна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.06.1962

Дочь: Полякова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Черников Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
12.02.1970

Дочь: Алиханова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Черников Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Сергей Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Каунас, Литовская ССР
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