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Григорий Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Иван Афанасьев (Ич)

Мать: Марина Матвеева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Алексей Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Елена Григорьева (Вна)

Мать ребёнка: Матрена

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Петр Григорьев (Ич)

Мать ребёнка: Матрена

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Леонова Авдотья Григорьева (Вна)

Мать ребёнка: Матрена

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1856

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