Григорий Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Иван Афанасьев (Ич)
Мать: Марина Матвеева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Елена Григорьева (Вна)
Мать ребёнка: Матрена
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Петр Григорьев (Ич)
Мать ребёнка: Матрена
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Леонова Авдотья Григорьева (Вна)
Мать ребёнка: Матрена
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1856