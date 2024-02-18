Кондратьев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев Михаил

Кондратьев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратьев Валентин

Мать ребёнка: Ольга

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