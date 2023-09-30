Погорелой Данила Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогорелой Данила Сидорович

Погорелой Данила Сидорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Погорелой Сидор Семенович

Мать: Матрена Емельяновна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Погорелой Леонтий Данилович

Мать ребёнка: Катерина? Матрена? Никитовна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Погорелой Степан Данилович

Мать ребёнка: Катерина? Матрена? Никитовна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Погорелой Филипп Данилович

Мать ребёнка: Катерина? Матрена? Никитовна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Погорелой Тимофей Данилович

Мать ребёнка: Катерина? Матрена? Никитовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.