Погорелой Данила Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Погорелой Сидор Семенович
Мать: Матрена Емельяновна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Погорелой Леонтий Данилович
Мать ребёнка: Катерина? Матрена? Никитовна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Погорелой Степан Данилович
Мать ребёнка: Катерина? Матрена? Никитовна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Погорелой Филипп Данилович
Мать ребёнка: Катерина? Матрена? Никитовна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Погорелой Тимофей Данилович
Мать ребёнка: Катерина? Матрена? Никитовна