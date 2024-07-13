Обухова Клавдия Яковлевна 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Обухова Клавдия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Алексей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Алексей Федорович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Алексей Федорович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Алексей Федорович

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно

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