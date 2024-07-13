Обухова Клавдия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1951
Смерть
Неизвестно