Лаврентий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Михаил Малафеевич

Мать: Лукерья Анисимова

Рождение ребёнка
1903

Сын: Дмитрий Лаврентьев

Мать ребёнка: Устинья Титова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Титова

Место жительства
Неизвестно
Прилепово, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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