Лаврентий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Михаил Малафеевич
Мать: Лукерья Анисимова
Рождение ребёнка
1903
Сын: Дмитрий Лаврентьев
Мать ребёнка: Устинья Титова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Титова
Место жительства
Неизвестно
Прилепово, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно