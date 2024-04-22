Абрам Яковлев
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Яков Филиппов
Мать: Анна Никитина
Рождение ребёнка
1771
Сын: Василий Абрамов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мавра Абрамова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Абрамов
Мать ребёнка: Феодосия Филиппова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Илья Абрамов
Мать ребёнка: Феодосия Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Филиппова
Смерть
Неизвестно