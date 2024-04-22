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Абрам Яковлев

Место рождения

Квашнино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Яков Филиппов

Мать: Анна Никитина

Квашнино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Василий Абрамов

Мать ребёнка: не указана

Квашнино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мавра Абрамова

Мать ребёнка: не указана

Квашнино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Абрамов

Мать ребёнка: Феодосия Филиппова

Квашнино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Илья Абрамов

Мать ребёнка: Феодосия Филиппова

Квашнино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Филиппова

Смерть
Неизвестно
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