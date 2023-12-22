Баннова Надежда Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баннова Лариса Исаевна
Отец ребёнка: Баннов Исай (младший) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баннова Фаня (феня) Исаевна
Отец ребёнка: Баннов Исай (младший) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баннова Галина Исаевна
Отец ребёнка: Баннов Исай (младший) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно