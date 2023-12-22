Баннова Надежда Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова Надежда Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баннова Лариса Исаевна

Отец ребёнка: Баннов Исай (младший) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баннова Фаня (феня) Исаевна

Отец ребёнка: Баннов Исай (младший) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баннова Галина Исаевна

Отец ребёнка: Баннов Исай (младший) Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баннов Исай (младший) Иванович

Смерть
Неизвестно
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