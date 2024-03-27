Шабалкина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.09.1891
Дочь: Бессмертнова Васса
Отец ребёнка: Шабалкин Ефрем
Россия
Рождение ребёнка
03.09.1900
Дочь: Ляхова Наталья Ефремовна
Отец ребёнка: Шабалкин Ефрем
Россия
Рождение ребёнка
06.02.1904
Дочь: Литвинова Ксения
Отец ребёнка: Шабалкин Ефрем
Россия
Смерть
1921