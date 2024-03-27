Шабалкина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалкина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1891

Дочь: Бессмертнова Васса

Отец ребёнка: Шабалкин Ефрем

Россия
Рождение ребёнка
03.09.1900

Дочь: Ляхова Наталья Ефремовна

Отец ребёнка: Шабалкин Ефрем

Россия
Рождение ребёнка
06.02.1904

Дочь: Литвинова Ксения

Отец ребёнка: Шабалкин Ефрем

Россия
Смерть
1921
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