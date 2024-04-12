Осипова Васса
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Осипов Иван Макарович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван Макарович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Осипов Иван Макарович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Осипов Иван Макарович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Осипов Иван Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно