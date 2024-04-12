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Осипова Васса

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Блинков Петр Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Макарович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван Макарович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Осипов Иван Макарович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Блинков Роман Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Макарович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Блинков Василий Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван Макарович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Иван Макарович

Смерть
Неизвестно
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