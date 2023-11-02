Кауц Вера (Берта) Эммануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кауц Вера (Берта) Эммануиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Кауц Эммануил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1926

Сын: Кауц Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кауц Василий Христианович

Рождение ребёнка
10.01.1930

Дочь: Кауц Нина Васильевна

Отец ребёнка: Кауц Василий Христианович

Рождение ребёнка
16.03.1932

Сын: Кауц Роман Васильевич

Отец ребёнка: Кауц Василий Христианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кауц Василий Христианович

Смерть
Неизвестно
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