Кауц Вера (Берта) Эммануиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Кауц Эммануил
Рождение ребёнка
21.12.1926
Отец ребёнка: Кауц Василий Христианович
Рождение ребёнка
10.01.1930
Дочь: Кауц Нина Васильевна
Отец ребёнка: Кауц Василий Христианович
Рождение ребёнка
16.03.1932
Отец ребёнка: Кауц Василий Христианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно