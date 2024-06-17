Тресницкий Виталий Анатольевич 14.07.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тресницкий Виталий Анатольевич

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Место рождения

Харьков

Дата рождения

14.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1988

Отец: Тресницкий Анатолий Павлович

Мать: Тресницкая (Полупан) Валентина Владимировна

Харьков
Бракосочетание
13.02.2015

Жена: Тресницкая (Зинченко) Виктория Витальевна

Старая Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
16.03.2019

Дочь: Тресницкая Вера Витальевна

Мать ребёнка: Тресницкая (Зинченко) Виктория Витальевна

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.2021

Сын: Тресницкий Григорий Витальевич

Мать ребёнка: Тресницкая (Зинченко) Виктория Витальевна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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