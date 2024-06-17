Тресницкий Виталий Анатольевич
Место рожденияХарьков
Дата рождения14.07.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1988
Харьков
Бракосочетание
13.02.2015
Старая Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
16.03.2019
Дочь: Тресницкая Вера Витальевна
Мать ребёнка: Тресницкая (Зинченко) Виктория Витальевна
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.2021
Сын: Тресницкий Григорий Витальевич
Мать ребёнка: Тресницкая (Зинченко) Виктория Витальевна
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область