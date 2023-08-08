Макарьев Тимофей Марков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смерти1777
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Марк Карпов
Рождение ребёнка
1735
Сын: Яков Тимофеев
Мать ребёнка: Васса Тимофеева
1744 – 9 лет, 1763 – 26, 1769(ИВ) – 39, 1782 – 48, 1795 - 61
Рождение ребёнка
1737
Сын: Григорей Тимофеев
Мать ребёнка: Васса Тимофеева
1744 – 7 лет, 1763 – 24, 1769(ИВ) – 34, 1782 – 43, 1795 – указано, что умер в 1789
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Федосья Тимофеева
Мать ребёнка: Васса Тимофеева
1769(ИВ) – 16
Рождение ребёнка
1757
Сын: Дмитрий Тимофеев
Мать ребёнка: Васса Тимофеева
1763 -6, 1769(ИВ) – 12, 1782 – 25, холост, 1795 – 38
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Тимофеева
Упоминание
Неизвестно
1723 – 5 лет, 1744 – 26 лет, 1763 – 43, 1769(ИВ) – 56, указан, как Тимофей Макарьев, 1782 – указано, что умер в 1777 году
Смерть
1777