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Макарьев Тимофей Марков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

1777

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Марк Карпов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Яков Тимофеев

Мать ребёнка: Васса Тимофеева

1744 – 9 лет, 1763 – 26, 1769(ИВ) – 39, 1782 – 48, 1795 - 61
Рождение ребёнка
1737

Сын: Григорей Тимофеев

Мать ребёнка: Васса Тимофеева

1744 – 7 лет, 1763 – 24, 1769(ИВ) – 34, 1782 – 43, 1795 – указано, что умер в 1789
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Федосья Тимофеева

Мать ребёнка: Васса Тимофеева

1769(ИВ) – 16
Рождение ребёнка
1757

Сын: Дмитрий Тимофеев

Мать ребёнка: Васса Тимофеева

1763 -6, 1769(ИВ) – 12, 1782 – 25, холост, 1795 – 38
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Тимофеева

Упоминание
Неизвестно
1723 – 5 лет, 1744 – 26 лет, 1763 – 43, 1769(ИВ) – 56, указан, как Тимофей Макарьев, 1782 – указано, что умер в 1777 году
Смерть
1777
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