Шомполова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шомполова Людмила

Место рождения

Нязепетровск

Дата рождения

11.?.1948

Дата смерти

31.?.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.?.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
31.?.2019

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