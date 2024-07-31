Шомполова Людмила
Место рожденияНязепетровск
Дата рождения11.?.1948
Дата смерти31.?.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.?.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
31.?.2019