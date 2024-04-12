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Делиев Петр Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Делиев Константин Федорович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1901

Сын: Делиев Семен Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1901

Сын: Делиев Василий Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1902

Сын: Делиев Константин Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1905

Сын: Делиев Иван Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Матрена Петровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1911

Сын: Делиев Константин Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Мелания Петровна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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