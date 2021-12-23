Демежко Иван Мартынович
Место рождения
Дата рождения18.04.1874
Дата смерти18.02.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1905
Дочь: Кирилленко (Демежко) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Демежко (Глазкова) Мария Григорьевна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
18.02.1938