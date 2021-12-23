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Демежко Иван Мартынович

Место рождения

Луг, Бешенковичский район, Витебская область

Дата рождения

18.04.1874

Дата смерти

18.02.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

MP
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Место
Комментарий
Рождение
18.04.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Луг, Бешенковичский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демежко (Глазкова) Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
25.04.1905

Дочь: Кирилленко (Демежко) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Демежко (Глазкова) Мария Григорьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
18.02.1938

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