Немов Василий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немов Василий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1889 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Сын: Немов Семён Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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