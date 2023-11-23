Тюльпанова Мария Флегонтова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1878
Сын: Тюльпанов Александр Васильев
Отец ребёнка: Тюльпанов Василий Иванович
Тюльпанов Александр Васильевич (1878 — ?) Родился 12 мая 1878 года в семье дьячка села Краснораменье Ростовского уезда Василия Тюльпанова. В 1894 годау окончил Ростовское Дмитриевское духовное училище... Показать все
Смерть
Неизвестно