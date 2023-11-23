Тюльпанова Мария Флегонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюльпанова Мария Флегонтова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюльпанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
12.05.1878

Сын: Тюльпанов Александр Васильев

Отец ребёнка: Тюльпанов Василий Иванович

Тюльпанов Александр Васильевич (1878 — ?) Родился 12 мая 1878 года в семье дьячка села Краснораменье Ростовского уезда Василия Тюльпанова. В 1894 годау окончил Ростовское Дмитриевское духовное училище... Показать все
Смерть
Неизвестно

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