Дуккъ Фриц Карлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Duks Karl Peteris
Сын: Дукъ Юлиус Федорович (Фрицевич)
Мать ребёнка: Дуккъ (Крауклин) Елизавета Яковлева
Дочь: (Дукъ) Людмила (Милда) Федоровна (Фрицевна)
Мать ребёнка: Дуккъ (Крауклин) Елизавета Яковлева
Сын: Дукъ Антон (Отто) Федорович (Фрицевич)
Мать ребёнка: Дуккъ (Крауклин) Елизавета Яковлева
Сын: Дукъ Август Федорович (Фрицевич)
Мать ребёнка: Дуккъ (Крауклин) Елизавета Яковлева
Сын: Дукъ Андрей Федорович (Фрицевич)
Мать ребёнка: Дуккъ (Крауклин) Елизавета Яковлева
Дочь: (Дук) Ефимия (Эмма) Федоровна (Фрицевна)
Мать ребёнка: Дуккъ (Крауклин) Елизавета Яковлева
Дочь: (Дук) Марта (Марфа) Федоровна (Фрицевна)
Мать ребёнка: Дуккъ (Крауклин) Елизавета Яковлева
Сын: Дукъ Владимир Федорович (Фрицевич)
Мать ребёнка: Дуккъ (Крауклин) Елизавета Яковлева
Сын: Дукъ Петр Федорович (Фрицевич)
Мать ребёнка: Дуккъ (Крауклин) Елизавета Яковлева