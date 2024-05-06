Копылов Василий Петрович 18.03.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Копылов Василий Петрович

Место рождения

Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

18.03.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
24.11.1973

Сын: Копылов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Копылова Валентина Борисовна

Рождение ребёнка
23.05.1978

Дочь: Жезлова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Копылова Валентина Борисовна

Владимир, город Владимир, Владимирская область

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