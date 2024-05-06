Копылов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения18.03.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1973
Сын: Копылов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Копылова Валентина Борисовна
Рождение ребёнка
23.05.1978
Дочь: Жезлова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Копылова Валентина Борисовна
Владимир, город Владимир, Владимирская область