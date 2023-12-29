Долгинская (Долгинская) Офимья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1708
Дочь: (Долгинская) Устинья Андреева
Отец ребёнка: Долгинский Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1710
Дочь: (Долгинская) Орина Андреева
Отец ребёнка: Долгинский Андрей Григорьев