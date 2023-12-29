Долгинская (Долгинская) Офимья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгинская (Долгинская) Офимья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1708

Дочь: (Долгинская) Устинья Андреева

Отец ребёнка: Долгинский Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
1710

Дочь: (Долгинская) Орина Андреева

Отец ребёнка: Долгинский Андрей Григорьев

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