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Смирнов Василий Евфимович

Место рождения

Молевская, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Молевская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Смирнова Августа Васильевна

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Димитриевна

Молевская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Смирнов Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Димитриевна

Молевская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Смирнов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Димитриевна

Молевская, Сямженский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Евдокия Димитриевна

Молевская, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Молевской
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