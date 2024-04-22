Смирнов Василий Евфимович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Смирнова Августа Васильевна
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Димитриевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Димитриевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Смирнов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Димитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Молевской