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Петровъ Иавнъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Петровъ Петръ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Агрофена Иванова

Рождение ребёнка
1763

Сын: Петровъ Григорий

Мать ребёнка: Петрова Агрофена Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Петровъ Петръ

Мать ребёнка: Петрова Агрофена Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Петрова) Агафья

Мать ребёнка: Петрова Агрофена Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Петровъ Василий

Мать ребёнка: Петрова Агрофена Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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