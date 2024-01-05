Ряписова Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряписова Ирина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Резанов Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ряписова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Ряписов Иван Евгеньевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Ряписов Александр Иванович

Отец ребёнка: Ряписов Иван Евгеньевич

Рождение ребёнка
08.06.1941

Сын: Ряписов Николай Иванович

Отец ребёнка: Ряписов Иван Евгеньевич

Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.07.1946

Дочь: Зуева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ряписов Иван Евгеньевич

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Санникова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Ряписов Иван Евгеньевич

Каракуль, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
1956
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