Ряписова Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Резанов Степан
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ряписова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ряписов Иван Евгеньевич
Рождение ребёнка
1937
Сын: Ряписов Александр Иванович
Отец ребёнка: Ряписов Иван Евгеньевич
Рождение ребёнка
08.06.1941
Отец ребёнка: Ряписов Иван Евгеньевич
Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.07.1946
Дочь: Зуева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ряписов Иван Евгеньевич
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Санникова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Ряписов Иван Евгеньевич
Каракуль, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
1956