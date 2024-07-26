Куликов Сафрон Минеевич 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куликов Сафрон Минеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Куликов Мина Перфильевич

Мать: Куликова Евдокия Власьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Евдокия Сафроновна

Мать ребёнка: Куликова (Савинных) Елена Петровна

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова узнаю Сафроновна

Мать ребёнка: Куликова (Савинных) Елена Петровна

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова узнаю Сафроновна

Мать ребёнка: Куликова (Савинных) Елена Петровна

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Варвара Сафроновна

Мать ребёнка: Куликова (Савинных) Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова (Савинных) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Куликов Семен Сафронович

Мать ребёнка: Куликова (Савинных) Елена Петровна

Рождение ребёнка
05.11.1915

Сын: Куликов Михаил Сафронович

Мать ребёнка: Куликова (Савинных) Елена Петровна

Давыдовка, Надеждинская волость, Уфимский уезд
Смерть
Неизвестно

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