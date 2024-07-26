Куликов Сафрон Минеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Евдокия Сафроновна
Мать ребёнка: Куликова (Савинных) Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова узнаю Сафроновна
Мать ребёнка: Куликова (Савинных) Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова узнаю Сафроновна
Мать ребёнка: Куликова (Савинных) Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Варвара Сафроновна
Мать ребёнка: Куликова (Савинных) Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903 ст.
Мать ребёнка: Куликова (Савинных) Елена Петровна
Рождение ребёнка
05.11.1915
Сын: Куликов Михаил Сафронович
Мать ребёнка: Куликова (Савинных) Елена Петровна
Смерть
Неизвестно