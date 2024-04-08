Есакова Мавра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.01.1788 ст.
Рождение ребёнка
16.04.1790 ст.
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Сусанна Васильевна
Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович
Рождение ребёнка
Около 1807
Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович
Смерть
Неизвестно