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Есакова Мавра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1788 ст.

Муж: Есаков Василий Максимович

Урусово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.04.1790 ст.

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович

Урусово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Сусанна Васильевна

Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Есаков Антон Васильев

Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Есаков Максим Васильев

Отец ребёнка: Есаков Василий Максимович

Смерть
Неизвестно
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