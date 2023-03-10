Голев Михайло Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голев Михайло Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Голев Никита Мартемьянович

Мать: не указана

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