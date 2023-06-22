Праскева Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козьма Дмитриев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ирина Козьмина
Отец ребёнка: Козьма Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Сын: Иван Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Михайла Козмин
Отец ребёнка: Козьма Дмитриев
Рождение ребёнка
1799
Сын: Павел Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Филип Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Дмитриев
Смерть
Неизвестно