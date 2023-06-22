Праскева Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскева Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1754 г.р.

Дети

1786 г.р.
Вычислено 1793 г.р.
Вычислено 1796 г.р.
1799 г.р.
Вычислено 1806 г.р.

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьма Дмитриев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ирина Козьмина

Отец ребёнка: Козьма Дмитриев

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Иван Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Дмитриев

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Михайла Козмин

Отец ребёнка: Козьма Дмитриев

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Павел Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Дмитриев

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Филип Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Дмитриев

Макарово, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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